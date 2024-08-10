Eurosport "приписал" украинский Львов России во время Олимпиады

Сколько "провисела" ошибка и с чем она связана – неизвестно

Украинская сборная по художественной гимнастике (Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA)

Сайт Eurosport "приписал" украинский город Львов России – такая надпись была в информации о месте рождения гимнастки Марии Высочанской, которая представляла Украину на Олимпиаде.

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Eurosport – это общеевропейская спортивная телесеть, которая сейчас официально транслирует Олимпийские игры в Париже. Компания принадлежит американской Discovery Communications Incorporated.

Среди прочего, на сайте Eurosport публикуются сведения об олимпийских атлетах – и такая страница есть и у украинской гимнастки Высочанской.

Как место рождения у спортсменки было указано "Львов (Россия)". Сколько именно эта ошибка провисела на сайте – неизвестно, как и неизвестно, почему такая ошибочная надпись там появилась.

Кроме скриншотов с сайта в соцсетях и СМИ, сохранилась заархивированная из кэша Google страница с "приписанным" к стране-агрессору Львовом. Последняя датируется 15:45 по Киеву – то есть, по крайней мере, до этого времени ошибка "висела" на Eurosport.

Скриншот Eurosport и соцсетей

Скриншот заархивированной страницы

Сейчас на Eurosport просто указан Львов как место рождения Высочанской.

Скриншот с Eurosport

10 августа украинская сборная по художественной гимнастике заняла седьмое место на соревнованиях в Париже.

Высочанская – капитан команды в групповых упражнениях. Ее отец Олег Высочанский воевал с 2014 года, в том числе защищал Донецкий аэропорт, и вернулся в армию после начала полномасштабного вторжения. На выступление дочери в Париже его отпустил командир, сообщало Суспільне.

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