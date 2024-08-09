Украина завоевала серебро Олимпиады в гребле. Ранее в Париже цензоровали каноэ Рыбачок

Это 11 награда Украины на Олимпийских играх в Париже

Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (Фото: EPA/ALI HAIDE)

Украинские гребли Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан получили серебро Олимпиады-2024 в гребле в каноэ-двойке. Об этом стало известно из результатов соревнований.

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Спортсменки опередили своих соперниц из Канады на 0,06 секунды и финишировав вторыми, а первыми дистанцию преодолели китайские спортсменки.

Анастасия Рыбачок и Людмила Лузан (Фото: EPA/ALI HAIDE)

7 августа спонсор каноистки Рыбачок заявил, что на Олимпиаде Международная федерация каноэ разглядела в надписи "I am Ukrainian" признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы.

Рыбачок в телефонном разговоре подчеркнула: Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной, например, "Stop War", ведь они считают это пропагандой.

"Но надпись "I am Ukrainian" – это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно", – поделилась она.

28 июля сборная Украины по футболу победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года.

29 июля украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже всего за 5 секунд, однако вылетела из Игр, заработав три "шидо" в схватке против японки Фунакабо на стадии 1/8 финала.

3 августа украинская женская сборная по фехтованию выиграла первое украинское золото на Олимпиаде-2024.

4 августа украинские спортсмены принесли три медали: Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, а Михаил Кохан занял третье место в метании молота.

5 августа украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро на Олимпийских играх-2024 в упражнениях на параллельных брусьях.

8 августа украинский боксер Александр Хижняк в финале олимпийских соревнований победил казаха Нурбека Оралбая и стал олимпийским чемпионом.

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