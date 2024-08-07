Румыния грозит бойкотированием Олимпиады. Утверждает: у гимнастки нечестно отобрали медаль

Ана Барбосу (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Румыния будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже из-за "скандальной ситуации", которая стоила представительнице страны в соревнованиях по гимнастике бронзовой медали. Об этом заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку, цитирует AP.

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"Я решил не посещать церемонию закрытия Олимпиады в Париже после сложившейся скандальной ситуации в спортивной гимнастике, где с нашими спортсменами обращались абсолютно позорно", – заявил Чолаку.

Он подчеркнул, что отозвать медаль, "заработанную честным трудом, на основании апелляции – совершенно неприемлемо".

Чолаку пообещал, что страна отметит Ану Барбосу и Сабрину Манека-Войнеа, занявшую пятое место в качестве олимпийских медалистов, "в том числе с точки зрения призов".

Журналисты рассказали: румынская гимнастка Ана Барбосу уже начала праздновать свою бронзу в свободных упражнениях, когда тренеры американской гимнастки Джордан Чайлз подали апелляцию к судьям по оценке ее выступления.

В результате апелляции Чили получила 0,1 балла, чего оказалось достаточно, чтобы обогнать Барбосу и занять последнее место на олимпийском пьедестале почета.

5 августа украинский гимнаст Илья Ковтун получил серебро на Олимпийских играх-2024 в упражнениях на параллельных брусьях.

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28 июля сборная Украины по футболу победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года.

29 июля украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже всего за 5 секунд, однако вылетела из Игр, заработав три "шидо" в схватке против японки Фунакабо на стадии 1/8 финала.

3 августа украинская женская сборная по фехтованию выиграла первое украинское золото на Олимпиаде-2024.

4 августа украинские спортсмены принесли три медали: Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту, а Михаил Кохан занял третье место в метании молота.

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