Шаг от бронзы: каковы результаты финала на Олимпиаде по академической гребле для Украины

Команда Великобритании радуется победе (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Украина не удержала место на подиуме во второй части дистанции финала Олимпиады-2024 в академической гребле и финишировала пятой. Об этом идет речь на сайте результатов игр.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Украинскую команду представляли Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова. Экипаж финишировал пятым в финале.

Главными соперницами были олимпийские чемпионки Токио-2020 Китай, а также Великобритания и Нидерланды – чемпионки и вице-чемпионки последнего мирового первенства. Среди них победу одержала команда Великобритании.

Сборная Нидерландов реагирует на второе место (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Первые 500 метров украинки преодолели вторыми, однако уже на половине дистанции проиграли позицию британкам.

Украинские гребцы продолжали удерживать третье место перед заключительными 500 метрами дистанции, однако на последних метрах дистанции не удержали ее и в итоге стали пятыми.

29 июля украинская дзюдоистка Дарья Билодид одержала первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже всего за 5 секунд, однако вылетела из игр, заработав три "шидо" в схватке против японки Фунакабо на стадии 1/8 финала.

26 июля состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. Само событие длилось примерно четыре часа в условиях ливня. Поэтому гости и зрители наблюдали за открытием под зонтиками и в дождевиках.

Знаменосцами национальной сборной команды Украины на открытии Игр ХХХІІІ Олимпиады в Париже стали теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук. Украину на Играх представляют 147 атлетов.

27 июля на Олимпиаде-2024 состоялся первый финал с участием украинских спортсменов: розыгрыш медалей в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина, где Украина заняла седьмое место.

28 июля сборная Украины по футболу победила Марокко на групповом этапе Олимпийских игр 2024 года.

Читайте также: Украинский флаг посреди Сены. Церемония открытия Олимпийских игр в 10 фото