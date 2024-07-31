За крок від "бронзи": які результати фіналу на Олімпіаді з академічного веслування для України

Команда Великої Британії радіє перемозі (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Україна не втримала місце на подіумі у другій частині дистанції фіналу Олімпіади-2024 в академічному веслуванні та фінішувала п'ятою. Про це йдеться на сайті результатів ігор.

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Українську команду представляли Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова. Екіпаж фінішував п'ятим у фіналі.

Головними суперницями були олімпійські чемпіонки Токіо-2020 Китай, а також Велика Британія та Нідерланди — чемпіонки та віцечемпіонки останньої світової першості. Серед них перемогу здобула команда Британії.

Збірна Нідерландів реагує на друге місце (Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Перші 500 метрів українки подолали другими, однак вже на половині дистанції програли позицію британкам.

Українські веслувальниці продовжували втримувати третє місце перед завершальними 500 метрами дистанції, проте на останніх метрах дистанції не втримали її та в підсумку стали п'ятими.

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