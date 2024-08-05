Украина завоевала серебряную медаль в спортивной гимнастике: как выступил Илья Ковтун

Илья Ковтун (Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро на Олимпийских играх-2024 в упражнениях на параллельных брусьях. Об этом стало известно из результатов соревнований.

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Ковтун открыл финал, а за свою попытку заработал 15,500 балла. Он уступил только китайцу Цзоу Цзиньюаню, заработавшему 16,200 балла.

Илья Ковтун (Фото: Национальный олимпийский комитет Украины)

Пятым выступал его коллега Олег Верняев, который заработал 13,300, ведь во время своего выступления он допустил ошибку и слетел с брусьев. На Олимпиаде-2016 он получил золото в этой дисциплине.

Другие страны в финале выступили так:

→ Чжан Бохэн (Китай): 15,100;

→ Ферхат Арикан (Турция): 15,100;

→ Ватару Тонигово (Япония): 14,133;

→ Цзоу Цзиньянь (Китай): 16,200;

→ Лукас Даузер (Германия): 13,700;

→ Оке Синносуке (Япония): 15,300.

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