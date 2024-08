Україна здобула срібну медаль у спортивній гімнастиці на Олімпіаді: як виступив Ілля Ковтун

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло на Олімпійських іграх-2024 у вправах на паралельних брусах. Про це стало відомо із результатів змагань.

Ковтун відкрив фінал, а за свою спробу він заробив 15,500 бала. Він поступився лише китайцю Цзоу Цзиньюаню, який заробив 16,200 бала.

П'ятим виступав його колега Олег Верняєв, який заробив 13,300, адже під час свого виступу він припустився помилки та злетів з брусів. На Олімпіаді-2016 він здобув золото в цій дисципліні.

Інші країни у фіналі виступили так:

→ Чжан Бохен (Китай): 15,100;

→ Ферхат Арікан (Туреччина): 15,100;

→ Ватару Танігава (Японія): 14,133;

→ Цзоу Цзиньянь (Китай): 16,200;

→ Лукас Даузер (Німеччина): 13,700;

→ Оке Сінносуке (Японія): 15,300.

It's second place for Ukraine! 🇺🇦



Illia Kovtun takes the #silver medal in artistic gymnastics men's parallel bars.@OlympicUA | @gymnastics | #Artisticgymnastics | #Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/SEDbOgWoQr