Україна здобула срібну медаль у спортивній гімнастиці на Олімпіаді: як виступив Ілля Ковтун

Ілля Ковтун (Фото: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло на Олімпійських іграх-2024 у вправах на паралельних брусах. Про це стало відомо із результатів змагань.

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Ковтун відкрив фінал, а за свою спробу він заробив 15,500 бала. Він поступився лише китайцю Цзоу Цзиньюаню, який заробив 16,200 бала.

Ілля Ковтун (Фото: Національний олімпійський комітет України)

П'ятим виступав його колега Олег Верняєв, який заробив 13,300, адже під час свого виступу він припустився помилки та злетів з брусів. На Олімпіаді-2016 він здобув золото в цій дисципліні.

Інші країни у фіналі виступили так:

→ Чжан Бохен (Китай): 15,100;

→ Ферхат Арікан (Туреччина): 15,100;

→ Ватару Танігава (Японія): 14,133;

→ Цзоу Цзиньянь (Китай): 16,200;

→ Лукас Даузер (Німеччина): 13,700;

→ Оке Сінносуке (Японія): 15,300.

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