Україна здобула золото і бронзу в стрибках у висоту на Олімпіаді

Це друга українська золота медаль цього року

Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Українські спортсменки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту та бронзову медалі в стрибках у висоту на Олімпіаді в Парижі.

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У фіналі боролися Магучіх та представниця Австралії Нікола Оліслагерс.

Врешті-решт, австралійка не змогла з трьох спроб підкорити планку у 2,02 метри — і українка автоматично стала чемпіонкою. Після того, як у Магучіх було дві невдалі спроби підкорити ту ж висоту, вона підняла планку до 2,04 м. Хоча і цей рубіж їй не піддався, вона всеодно отримала своє золото.

22-річна дніпрянка Магучіх — перша в історії українська чемпіонка зі стрибків у висоту.

Ярослава Магучіх (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Раніше українка Геращенко та австралійка Елеанор Паттерсон обидві посіли третє місце, показавши ідентичний результат у стрибках.

Відповідно, атлетки принесли Україні другу золоту та другу бронзову медалі на цьогорічній Олімпіаді в Парижі — загалом вже є п'ять нагород. Єдине на цей час українське срібло 1 серпня виграв у стрільбі з гвинтівки Сергій Куліш.

ДОПОВНЕНО. Тепер в України шість медалей — Михайло Кохан отримав бронзу у метанні молота.

У суботу, 3 серпня, українська жіноча збірна з фехтування виборола перше українське золото на Олімпіаді.

Золотим медалістам в індивідуальних видах спорту Україна виплачує $125 000: більшу суму пропонують тільки десять країн.

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