Украина получила золото и бронзу в прыжках в высоту на Олимпиаде

Это вторая украинская золотая медаль в этом году

Ирина Геращенко и Ярослава Магучих (Фото: ANNA SZILAGYI / EPA)

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали в прыжках в высоту на Олимпиаде в Париже.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В финале боролись Магучих и представительница Австралии Никола Олислагерс.

В конце концов, австралийка не смогла с трех попыток покорить планку в 2,02 метра – и украинка автоматически стала чемпионкой. После того как у Магучих было две неудачные попытки покорить ту же высоту, она подняла планку до 2,04 м. Хотя и этот рубеж ей не поддался, она все равно получила золото.

22-летняя днепрянка Магучих — первая в истории украинская чемпионка по прыжкам в высоту.

Ярослава Магучих (Фото: ANNA SZILAGYI/EPA)

Ранее украинка Геращенко и австралийка Элеанор Паттерсон обе заняли третье место, показав идентичный результат в прыжках.

Соответственно, атлетки принесли Украине вторую золотую и вторую бронзовую медали на Олимпиаде в Париже этого года — всего уже пять наград. Единственное на данный момент украинское серебро 1 августа выиграл в стрельбе из винтовки Сергей Кулиш.

В субботу, 3 августа, украинская женская сборная по фехтованию выиграла первое украинское золото на Олимпиаде.

Золотым медалистам по индивидуальным видам спорта Украина выплачивает $125 000: большую сумму предлагают только десять стран.

Читайте также: Ольга Харлан выиграла первую медаль для Украины на Олимпиаде 2024