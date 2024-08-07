Румунія грозиться бойкотуванням Олімпіади. Стверджує: у їхньої гімнастки нечесно відібрали медаль

Ана Барбосу (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Румунія бойкотуватиме церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі через "скандальну ситуацію", яка коштувала представниці країни у змаганнях із гімнастики бронзової медалі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, цитує AP.

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"Я вирішив не відвідувати церемонію закриття Олімпіади в Парижі після скандальної ситуації, що склалася у спортивній гімнастиці, де з нашими спортсменами поводилися абсолютно ганебно", – заявив Чолаку.

Він наголосив, що відкликати медаль, "зароблену чесною працею, на підставі апеляції – абсолютно неприйнятно".

Чолаку пообіцяв, що країна відзначить Ану Барбосу і Сабріну Манека-Войнеа, яка посіла п'яте місце як олімпійських медалістів, "зокрема щодо призів".

Журналісти розповіли: румунська гімнастка Ана Барбосу вже почала святкувати свою бронзу у вільних вправах, коли тренери американської гімнастки Джордан Чайлз подали апеляцію до суддів щодо оцінки її виступу.

У результаті апеляції Чилі отримала 0,1 бала, чого виявилося достатньо, щоб обігнати Барбосу і посісти останнє місце на олімпійському п'єдесталі пошани.

5 серпня український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло на Олімпійських іграх-2024 у вправах на паралельних брусах.

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28 липня збірна України з футболу перемогла Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року.

29 липня українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула першу перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі лише за 5 секунд, однак вилетіла з Ігор, заробивши три "шидо" у сутичці проти японки Фунакабо на стадії 1/8 фіналу.

3 серпня українська жіноча збірна з фехтування виборола перше українське золото на Олімпіаді-2024.

4 серпня українські спортсмени принесли три медалі: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту й бронзову медалі в стрибках у висоту, а Михайло Кохан посів третє місце у метанні молота.

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