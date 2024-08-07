Цензурирование надписи "I am Ukrainian" на лодке Рыбачок: спонсор спортсменки возмущен

В компании отметили, что история с лодкой и ее дизайном очень символична для спортсменки

Фото: Facebook Анастасии Рыбачок

Спонсор каноистки Анастасии Рыбачок заявил, что на Олимпиаде Международная федерация каноэ рассмотрела в надписи "I am Ukrainian" признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы. Об этом сообщила компания BGV Group, являющаяся официальным партнером Рыбачок.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Как официальный партнер каноистки Анастасии Рыбачок и просто как болельщики из Украины наша компания возмущена ситуацией, сложившейся на Олимпийских играх 2024 в Париже. Международная федерация каноэ разглядела в надписи "I am Ukrainian" на лодке Анастасии признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы", – говорится в заявлении.

Фото: открытые источники

Рыбачок в телефонном разговоре подчеркнула: Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной, например, "Stop War", ведь они считают это пропагандой.

"Но надпись "I am Ukrainian" – это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно", – поделилась она.

В компании отметили, что история с лодкой и ее дизайном очень символична для спортсменки, а надпись "I am Ukrainian" была важна для всей команды.

В BGV Group рассказали, что разработали дизайн изображения на каноэ Рыбачок самостоятельно, "вложив контекст сверхважной самоидентичности и украинской несокрушимости".

Румыния будет бойкотировать церемонию закрытия Олимпийских игр в Париже из-за "скандальной ситуации", которая стоила представительнице страны в соревнованиях по гимнастике бронзовой медали.

Тогда румынская гимнастка Ана Барбосу уже начала праздновать свою бронзу в свободных упражнениях, когда тренеры американской гимнастки Джордан Чайлз подали апелляцию к судьям относительно оценки ее выступления.

В результате апелляции Чайлз получила 0,1 балла, чего оказалось достаточно, чтобы обогнать Барбосу и занять последнее место на олимпийском пьедестале почета.

Читайте также: Украинский флаг посреди Сены. Церемония открытия Олимпийских игр в 10 фото