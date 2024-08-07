Цензурування напису "I am Ukrainian" на човні каноїстки Рибачок: спонсор спортсменки обурений

У компанії зазначили, що історія з човном і його дизайном є дуже символічною для спортсменки

Фото: Facebook Анастасії Рибачок

Спонсор каноїстки Анастасії Рибачок заявив, що на Олімпіаді Міжнародна федерація каное розгледіла в написі "I am Ukrainian" ознаки пропаганди та змусила зафарбувати частину фрази. Про це повідомила компанія BGV Group, яка є офіційним партнером Рибачок.

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"Як офіційний партнер каноїстки Анастасії Рибачок і просто як вболівальники з України наша компанія обурена ситуацією, що склалася на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Міжнародна федерація каное розгледіла у написі "I am Ukrainian" на човні Анастасії ознаки пропаганди і змусила зафарбувати частину фрази", – йдеться у заяві.

Фото: відкриті джерела

Рибачок у телефонній розмові наголосила: Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною, наприклад, "Stop War", адже вони вважають це пропагандою.

"Але ж напис "I am Ukrainian" – це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо", – поділилася вона.

У компанії зазначили, що історія з човном і його дизайном є дуже символічною для спортсменки, а напис "I am Ukrainian" був важливим для всієї команди.

У BGV Group розповіли, що розробили дизайн зображення на каное Рибачок самостійно, "вклавши контекст надважливої самоідентичності та української незламності".

Румунія бойкотуватиме церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі через "скандальну ситуацію", яка коштувала представниці країни у змаганнях із гімнастики бронзової медалі.

Тоді румунська гімнастка Ана Барбосу вже почала святкувати свою бронзу у вільних вправах, коли тренери американської гімнастки Джордан Чайлз подали апеляцію до суддів щодо оцінки її виступу.

У результаті апеляції Чайлз отримала 0,1 бала, чого виявилося достатньо, щоб обігнати Барбосу і посісти останнє місце на олімпійському п'єдесталі пошани.

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