Україна здобула срібло Олімпіади у веслуванні. Раніше у Парижі цензорували каное Рибачок

Це 11 нагорода України на Олімпійських іграх у Парижі

Анастасія Рибачок та Людмила Лузан (Фото: EPA/ALI HAIDE)

Українські веслувальниці Анастасія Рибачок та Людмила Лузан здобули срібло Олімпіади-2024 у веслуванні в каное-двійці. Про це стало відомо з результатів змагань.

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Спортсменки випередили своїх суперниць із Канади на 0,06 секунди й фінішувавши другими, а першими дистанцію подолали китайські спортсменки.

Анастасія Рибачок та Людмила Лузан (Фото: EPA/ALI HAIDE)

7 серпня спонсор каноїстки Рибачок заявив, що на Олімпіаді Міжнародна федерація каное розгледіла в написі "I am Ukrainian" ознаки пропаганди та змусила зафарбувати частину фрази.

Рибачок у телефонній розмові наголосила: Міжнародний олімпійський комітет забороняє розміщувати на човнах будь-які написи, пов’язані з війною, наприклад, "Stop War", адже вони вважають це пропагандою.

"Але ж напис "I am Ukrainian" – це інше, він вказує на нашу приналежність до України, це важливо", – поділилася вона.

28 липня збірна України з футболу перемогла Марокко на груповому етапі Олімпійських ігор 2024 року.

29 липня українська дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула першу перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі лише за 5 секунд, однак вилетіла з Ігор, заробивши три "шидо" у сутичці проти японки Фунакабо на стадії 1/8 фіналу.

3 серпня українська жіноча збірна з фехтування виборола перше українське золото на Олімпіаді-2024.

4 серпня українські спортсмени принесли три медалі: Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко здобули золоту і бронзову медалі в стрибках у висоту, а Михайло Кохан посів третє місце у метанні молота.

5 серпня український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло на Олімпійських іграх-2024 у вправах на паралельних брусах.

8 серпня український боксер Олександр Хижняк у фіналі олімпійських змагань переміг казаха Нурбека Оралбая та став олімпійським чемпіоном.

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