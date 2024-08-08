Ще одне золото: українець Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі – фото
Український боксер Олександр Хижняк у фіналі олімпійських змагань переміг казаха Нурбека Оралбая та став олімпійським чемпіоном. Про це стало відомо із результатів поєдинку.
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Хижняк вдруге у кар'єрі пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кг, ставши чинним чемпіоном світу.
Перший раунд поєдинку був за Хижняком – 3:2, у другому перемога за Оралбаєм – 3:2. У вирішальній трихвилинці українець атакував свого суперника і переміг роздільним рішенням суддів.
Президент Володимир Зеленський привітав боксера з перемогою.
"Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі – для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!" – написав він.
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