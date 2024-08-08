Ще одне золото: українець Хижняк став олімпійським чемпіоном у боксі – фото

Це вже третє золото України на Олімпійських іграх-2024

Олександр Хижняк радіє перемозі (Фото: EPA/ YOAN VALAT)

Український боксер Олександр Хижняк у фіналі олімпійських змагань переміг казаха Нурбека Оралбая та став олімпійським чемпіоном. Про це стало відомо із результатів поєдинку.

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Хижняк вдруге у кар'єрі пройшов у фінал Олімпійських ігор у вазі до 80 кг, ставши чинним чемпіоном світу.

Олександр Хижняк (Фото: EPA/ YOAN VALAT)

Перший раунд поєдинку був за Хижняком – 3:2, у другому перемога за Оралбаєм – 3:2. У вирішальній трихвилинці українець атакував свого суперника і переміг роздільним рішенням суддів.

Олександр Хижняк (Фото: EPA/ YOAN VALAT)

Президент Володимир Зеленський привітав боксера з перемогою.

"Ще одна золота медаль на Олімпіаді в Парижі – для України! Боксер Олександр Хижняк виборов перше місце. Дякую за силу, за впевненість, за цю важливу перемогу!" – написав він.