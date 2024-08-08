Еще одно золото: украинец Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу – фото
Украинский боксер Александр Хижняк в финале олимпийских соревнований победил казаха Нурбека Оралбая и стал олимпийским чемпионом. Об этом стало известно из результатов поединка.
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Хижняк второй раз в карьере прошел в финал Олимпийских игр в весе до 80 кг, став действующим чемпионом мира.
Первый раунд поединка был за Хижняком – 3:2, во втором победа за Оралбаем – 3:2. В решающей трехминутке украинец атаковал своего соперника и победил раздельным решением судей.
Президент Владимир Зеленский поздравил боксера с победой.
"Еще одна золотая медаль на Олимпиаде в Париже – для Украины! Боксер Александр Хижняк завоевал первое место. Спасибо за силу, за уверенность, за эту важную победу!" – написал он.
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