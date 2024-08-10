Eurosport "приписав" український Львів до Росії під час Олімпіади

Скільки "провисіла" помилка та з чим вона пов'язана – невідомо

Українська збірна з художньої гімнастики (Фото: MAXIM SHIPENKOV / EPA)

Сайт Eurosport "приписав" українське місто Львів до Росії – такий напис був в інформації про місце народження гімнастки Марії Височанської, яка представляла Україну на Олімпіаді.

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Eurosport — це загальноєвропейська спортивна телемережа, яка зараз офіційно транслює Олімпійські ігри в Парижі. Компанія належить американській Discovery Communications Incorporated.

Серед іншого, на сайті Eurosport публікуються відомості про олімпійських атлетів – і така сторінка є й в української гімнастки Височанської.

Як місце народження в атлетки було вказано "Львів (Росія)". Скільки саме ця помилка провисіла на сайті – невідомо, як і невідомо, чому такий помилковий напис там з'явився.

Окрім скриншотів із сайту у соцмережах та ЗМІ, також збереглася заархівована з кешу Google сторінка з "приписаним" до країни-агресора Львовом. Остання датується 15:45 за Києвом – тобто принаймні до цього часу ця помилка "висіла" на Eurosport.

Скриншот Eurosport з соцмереж

Скриншот заархівованої сторінки

Наразі на Eurosport просто вказано Львів як місце народження Височанської.

Скриншот з Eurosport

10 серпня українська збірна з художньої гімнастики посіла сьоме місце на змаганнях у Парижі.

Височанська — капітан команди в групових вправах. Її батько Олег Височанський воював з 2014, зокрема захищав Донецький аеропорт, і повернувся до війська після початку повномасштабного вторгнення. На виступ доньки у Парижі його відпустив командир, передавало Суспільне.

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