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Евро-2020. Румыния разрешила украинским болельщикам не проходить самоизоляцию – МИД

11.06.2021, 22:06
Евро-2020. Румыния разрешила украинским болельщикам не проходить самоизоляцию – МИД - Фото
Скриншот из видео euro2020.com

Румыния разрешила украинским болельщикам, которые собираются ехать на Евро-2020, не проходить 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

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Посольство получило дополнительные разъяснения от правительства Румынии.

"Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 и доказывают это, представляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в посольстве отметили, что решение по каждому случаю будут принимать румынские пограничники в момент пересечения границы на основе предоставленных документов.

Сегодня, 11 июня, начинается чемпионат Европы по футболу – Евро-2020. В нем участвует и сборная Украины.

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Вадим Ребрина
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футбол Румыния евро-2020
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