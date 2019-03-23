Евро-2020: Украина сыграет против Люксембурга без Марлоса

Фото: EPA

Полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Марлос не сыграет в матче второго тура отбора на Евро-2020 против Люксембурга. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

У футболиста случился рецидив старой травмы мышцы бедра. Марлос вместе улетел в Киев, в то время как остальные 24 футболиста уже прибыли в Люксембург и расположились в отеле.

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Матч Люксембург - Украина состоится 25 марта на стадионе "Жози Бартель". Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

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Вчера, 22 марта, сборная Украины начала отбор к Евро-2020 поединком с Португалией. Матч в Лиссабоне завершился вничью 0:0. Марлос начал игру в стартовом составе, а на 66-й минуте его заменил Виктор Цыганков.