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25.06.2019, 20:43

Европейские игры: украинские батутистки выиграли "серебро"

Европейские игры: украинские батутистки выиграли "серебро" - Фото
Фото: facebook.com/olympicua

Светлана Малькова и Марина Кийко обошли российскую команду

Женская сборная Украины по прыжкам на батуте завоевала серебряную награду на Европейских играх, которые проходят в Минске. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

В синхроне Светлана Малькова и Марина Кийко получили оценку 48.240 и обошли российскую команду, которая заняла третье место. Золотая медаль - у спортсменок из Беларуси.

Это первая награда Украины 25 июня.

Вчера серебряную награду также в синхронных прыжках на батуте получил тандем Антон Давыденко - Николай Просторов.

В воскресенье, 23 июня, украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске. 

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Теги: спорт, европейские игры, батут
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