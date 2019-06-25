Европейские игры: украинские батутистки выиграли "серебро"

Женская сборная Украины по прыжкам на батуте завоевала серебряную награду на Европейских играх, которые проходят в Минске. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.
В синхроне Светлана Малькова и Марина Кийко получили оценку 48.240 и обошли российскую команду, которая заняла третье место. Золотая медаль - у спортсменок из Беларуси.
Это первая награда Украины 25 июня.
Вчера серебряную награду также в синхронных прыжках на батуте получил тандем Антон Давыденко - Николай Просторов.
В воскресенье, 23 июня, украинские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей на II Европейских играх, которые проходят в Минске.