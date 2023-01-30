UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Федерация тенниса после Australian Open призвала изолировать спортсменов из РФ и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 17:58
Федерация тенниса после Australian Open призвала изолировать спортсменов из РФ и Беларуси - Фото
Фото: EPA

Федерация тенниса Украины раскритиковала практику допуска российских и беларуских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и призвала изолировать их вообще.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Открытый чемпионат Австралии продемонстрировал, что спортсменов без флагов никто не отделяет от их стран", – говорится в официальном заявлении федерации, опубликованном в понедельник.

Федерация тенниса Украины заявила, что беларуский диктатор Александр Лукашенко после победы беларуски Арины Соболенко на Australian Open "хвастается" и "поднимает бокал за ее успех".

"Его не беспокоит то, что Соболенко выступает под нейтральным флагом, как того требуют международные теннисные организации. Для него, как в принципе и для многих других, она представляет Беларусь и прославляет именно ее", – говорится в заявлении.

Поэтому федерация уверена, что спортсменов из Беларуси и России нельзя допускать к соревнованиям вообще.

"Запрет выступлений спортсменов на международных аренах – одно из действенных средств изоляции России и Беларуси. Это средство необходимо применить как можно скорее, вместо того, чтобы предоставлять агрессорам площадки для их самопиара. Призываем изолировать российских и беларуских спортсменов в границах их государств немедленно", – говорится в заявлении.

  • В конце января 2023 стало известно, что Международный олимпийский комитет готов рассмотреть возможность допуска атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Если решение будет принято, на Олимпиаде в 2024 году спортсмены из этих стран будут выступать в нейтральном статусе.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

Читайте также: Кулеба – "невежественному" МОК: 45 медалей в Токио-2020 взяли спортсмены армии России

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия беларусь теннис
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 