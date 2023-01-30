Федерация тенниса после Australian Open призвала изолировать спортсменов из РФ и Беларуси

Федерация тенниса Украины раскритиковала практику допуска российских и беларуских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом и призвала изолировать их вообще.

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"Открытый чемпионат Австралии продемонстрировал, что спортсменов без флагов никто не отделяет от их стран", – говорится в официальном заявлении федерации, опубликованном в понедельник.

Федерация тенниса Украины заявила, что беларуский диктатор Александр Лукашенко после победы беларуски Арины Соболенко на Australian Open "хвастается" и "поднимает бокал за ее успех".

"Его не беспокоит то, что Соболенко выступает под нейтральным флагом, как того требуют международные теннисные организации. Для него, как в принципе и для многих других, она представляет Беларусь и прославляет именно ее", – говорится в заявлении.

Поэтому федерация уверена, что спортсменов из Беларуси и России нельзя допускать к соревнованиям вообще.

"Запрет выступлений спортсменов на международных аренах – одно из действенных средств изоляции России и Беларуси. Это средство необходимо применить как можно скорее, вместо того, чтобы предоставлять агрессорам площадки для их самопиара. Призываем изолировать российских и беларуских спортсменов в границах их государств немедленно", – говорится в заявлении.

В конце января 2023 стало известно, что Международный олимпийский комитет готов рассмотреть возможность допуска атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Если решение будет принято, на Олимпиаде в 2024 году спортсмены из этих стран будут выступать в нейтральном статусе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

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Андрій Водяний

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