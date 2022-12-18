Финал Чемпионата мира по футболу-2022: Аргентина победила Францию по пенальти
18.12.2022, 19:57
Финал ЧМ-2022 (Фото - EPA)
На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины победила в финале сборную Франции по послематчевым пенальти.
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Финальный матч начался в 17:00 и закончился в 19:56 по Киеву.
Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 3 – 3. Голы забили:
- Лионель Месси (Аргентина) на 23 минуте (с пенальти)
- Анхель Ди Мария (Аргентина) на 36 минуте
- Килиан Мбаппе (Франция) на 80 минуте (с пенальти)
- Килиан Мбаппе (Франция) на 81 минуте
- Лионель Месси (Аргентина) на 108 минуте
- Килиан Мбаппе (Франция) на 118 минуте (с пенальти)
Послематчевые пенальти:
Аргентина – 4
Франция – 2
- Аргентина в шестой раз играла в финале ЧМ, Франция – в четвертый раз.
- Аргентина дважды выигрывала ЧМ – в 1978 и 1986 годах, Франция – один раз в 2018 году.
- Ранее руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022. В итоге видео с записанным общением президента было опубликовано в сети.
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