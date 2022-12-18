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Финал Чемпионата мира по футболу-2022: Аргентина победила Францию по пенальти

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 19:57
Финал Чемпионата мира по футболу-2022: Аргентина победила Францию по пенальти - Фото
Финал ЧМ-2022 (Фото - EPA)

На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины победила в финале сборную Франции по послематчевым пенальти. 

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Финальный матч начался в 17:00 и закончился в 19:56 по Киеву.

Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 3 – 3. Голы забили:

- Лионель Месси (Аргентина) на 23 минуте (с пенальти)
- Анхель Ди Мария (Аргентина) на 36 минуте  
- Килиан Мбаппе (Франция) на 80 минуте (с пенальти)
- Килиан Мбаппе (Франция) на 81 минуте
- Лионель Месси (Аргентина) на 108 минуте 
- Килиан Мбаппе (Франция) на 118 минуте (с пенальти)

Послематчевые пенальти: 

Аргентина – 4
Франция – 2

  • Аргентина в шестой раз играла в финале ЧМ, Франция – в четвертый раз.
  • Аргентина дважды выигрывала ЧМ – в 1978 и 1986 годах, Франция – один раз в 2018 году.

Сергій Бережний
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футбол Катар сборная аргентины сборная франции ЧМ-2022
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