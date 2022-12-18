Финал Чемпионата мира по футболу-2022: Аргентина победила Францию по пенальти

На чемпионате мира по футболу сборная Аргентины победила в финале сборную Франции по послематчевым пенальти.

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Финальный матч начался в 17:00 и закончился в 19:56 по Киеву.

Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 3 – 3. Голы забили:

- Лионель Месси (Аргентина) на 23 минуте (с пенальти)

- Анхель Ди Мария (Аргентина) на 36 минуте

- Килиан Мбаппе (Франция) на 80 минуте (с пенальти)

- Килиан Мбаппе (Франция) на 81 минуте

- Лионель Месси (Аргентина) на 108 минуте

- Килиан Мбаппе (Франция) на 118 минуте (с пенальти)

Послематчевые пенальти:

Аргентина – 4

Франция – 2

Аргентина в шестой раз играла в финале ЧМ, Франция – в четвертый раз.

Аргентина дважды выигрывала ЧМ – в 1978 и 1986 годах, Франция – один раз в 2018 году.

Ранее руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022. В итоге видео с записанным общением президента было опубликовано в сети.

Сергій Бережний

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