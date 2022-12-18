Появилось видео с общением президента Владимира Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря. Запись активно публикуют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

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В обращении Зеленский говорит, что чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы.

"Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый родитель хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела, чтобы ее сын вернулся с войны. Как бы то ни было. Украина больше всего стремится к миру", — сказал глава государства. Он отметил, что Украина предложила "формулу мира", так как в войне не может быть ничьей. Зеленский объявил об инициативе созыва глобального саммита мира этой зимой. "Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом. Чемпионат мира, а не мировая война. Давайте увидим финал вместе — и конец войны", — резюмировал он. Ранее руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022.

Президент сказал, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.

Он отметил, что настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине. Читайте также: Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Дмитро Гриниченко

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