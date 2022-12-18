UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финал чемпионата мира. Появилось обращение Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА видео

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 13:27
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине
Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине

Появилось видео с общением президента Владимира Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря. Запись активно публикуют украинские спортсмены и футбольные функционеры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В обращении Зеленский говорит, что чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы. 

"Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром. Каждый родитель хотел бы взять своего сына на футбольный матч. Где бы это ни было. И каждая мать хотела, чтобы ее сын вернулся с войны. Как бы то ни было. Украина больше всего стремится к миру", — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина предложила "формулу мира", так как в войне не может быть ничьей. Зеленский объявил об инициативе созыва глобального саммита мира этой зимой. 

"Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом. Чемпионат мира, а не мировая война. Давайте увидим финал вместе — и конец войны", — резюмировал он. 

Читайте также: Зеленский предложил Байдену созвать глобальный саммит мира

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
чемпионат мира Владимир Зеленский война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 