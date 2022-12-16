CNN: Зеленскому отказали в FIFA – он предлагал выступить на финале ЧМ в Катаре

Руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение президента Владимира Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

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По данным источника агентства, Офис президента Украины предложил, чтобы Зеленский выступил по видеосвязи на стадионе в Катаре перед началом матча, но получил отказ.

Как сказал источник, "мы считали, что FIFA захочет использовать свою платформу для благого дела".

При этом, уточнил он, переговоры между Украиной и руководством FIFA пока продолжаются.

CNN не смог быстро получить комментарий от руководства FIFA.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента.

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Сергій Бережний

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