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CNN: Зеленскому отказали в FIFA – он предлагал выступить на финале ЧМ в Катаре

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 14:32
CNN: Зеленскому отказали в FIFA – он предлагал выступить на финале ЧМ в Катаре - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Руководство Международной ассоциации футбола FIFA отклонило предложение президента Владимира Зеленского выступить с "посланием о мире во всем мире" перед началом финального матча ЧМ-2022. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свой источник.

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По данным источника агентства, Офис президента Украины предложил, чтобы Зеленский выступил по видеосвязи на стадионе в Катаре перед началом матча, но получил отказ.

Как сказал источник, "мы считали, что FIFA захочет использовать свою платформу для благого дела".

При этом, уточнил он, переговоры между Украиной и руководством FIFA пока продолжаются.

CNN не смог быстро получить комментарий от руководства FIFA.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента.

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Сергій Бережний
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Владимир Зеленский ФИФА чемпионат мира по фуболу fifa ЧМ-2022
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