Французский журнал France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Французский спортивный журнал France Football сформировал "Команду мечты" – ее вратарем стал звезда советского футбола Лев Яшин. Среди других кандидатов на эту номинацию были Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер, Петер Шмейхель и другие, говорится на странице издания в Instagram.

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Кроме Яшина в состав "Команды мечты" вошли: бразилец Кафу (лучший правый защитник), итальянец Паоло Мальдини (левый защитник), немец Франц Беккенбауэр (центральный защитник), полузащитники Диего Марадона, Пеле, Хави и Лотар Маттеус, а также нападающие Лионель Месси, Роналдо и Кришитану Роналду.

СПРАВКА. Лев Яшин – легендарный вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион и чемпион Европы, обладатель "Золотого мяча". Играл за московское "Динамо", в составе которого пять раз получал титул чемпиона Советского Союза и три раза становился обладателем кубка страны.

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Дарья Мостовая

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