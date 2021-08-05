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Футбол. "Барселона" объявила, что не продлевает контракт с Месси

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2021, 21:53
Футбол.
Лионель Месси (Фото: EPA-EFE/ANDRE COELHO)

Футбольный клуб "Барселона" не продлевает контракт с Лионелем Месси. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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"Несмотря на то, что ФК "Барселона" и Лионель Месси достигли соглашения, и есть явное намерение обеих сторон сегодня подписать новый контракт, это не может произойти из-за финансовых и структурных препятствий (регламент Ла Лиги)", – говорится в заявлении клуба.

В ФК отмечают, что в результате этой ситуации Месси не должен оставаться в ФК "Барселона".

"Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены", – отметили в ФК "Барселона".

"Барселона" поблагодарила Месси за его вклад в развитие клуба и пожелала ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни.

  • Месси является воспитанником академии "Барселоны" – "Ла Масии". За первую команду каталонского клуба он дебютировал в 2004 году.
  • С "Барселоной" Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, 10 раз – Чемпионат Испании, семь – Кубок Испании, восемь – Суперкубок Испании, три – Суперкубок Европы, три – Чемпионат мира среди клубов.
  • Шесть раз Месси получал индивидуальную награду Золотой мяч как лучший футболист мира.
  • 1 июля у Месси закончился контракт с "Барселоной", игрок и клуб планировали подписать новый.

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Наталия Медведева
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футбол Лионель Месси фк барселона
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