Сборная Аргентины по футболу в финальном матче кубка Южной Америки обыграла сборную Бразилии со счетом 1:0. Победным голом отличился аргентинец Анхель ди Мария.

Родриго Де Пауль выполнил заброс издали в штрафную сборной Бразилии, бразилец Ренан Лоди не смог попасть по мячу, чтобы выбить его и Ди Мария закончил атаку "парашютом в ворота" Эдерсона.

Данный трофей является 15-ым в истории для Аргентины, для Лео Месси же это первый трофей со сборной страны. Его команда была в финалах на Чемпионате мира-2014 и на двух подряд Кубках Америки в 2015 и 2016 годах, однако проиграл во всех играх.

После матча Месси сначала расплакался, а уже в раздевалке после матча он вместе с командой отпраздновал победу.

Things you love to see



Leo Messi celebrating this like there's no tomorrow



