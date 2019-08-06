Футбол. В "Динамо" готовы к матчу с "Брюгге" - Родригес

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Новоиспеченный форвард киевского футбольного клуба "Динамо" Жерсон Родригес, подписанный четыре дня назад, заявил, что бело-синие готовы к сегодняшнему матчу с бельгийским "Брюгге" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо Киев".

"Чувствую себя прекрасно в "Динамо". Вчера был отличный тренировочный день. Постепенно адаптируюсь в новой команде, знакомлюсь с ребятами, вхожу в динамовскую колею. Общаюсь со всеми. Я открытый парень. С главным тренером нашли общий язык. Александр Хацкевич - очень хороший человек. Он произвел положительное впечатление. Рад, что буду работать под его руководством" - рассказал Родригес.

Также по словам новоиспеченного игрока бело-синих, у него нет ожиданий от игры с "Брюгге", ему хотелось бы просто выиграть.

Родригес подметил, что Хацкевич рассказал бело-синим о сопернике и о том, как игроки будут действовать на разных позициях.

"Мы готовы к матчу с "Брюгге". Сделаем все возможное для победы", - резюмировал футболист.

Сегодня, 6 августа, киевское "Динамо" сыграет на выезде против бельгийского "Брюгге" в рамках в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/2020.

Поединок состоится в 21:30 по киевскому времени на стадионе "Ян Брейдель" в Бельгии. Трансляция матча начнется на телеканале 2+2 в 21:25.