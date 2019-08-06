Лига чемпионов. "Брюгге" - "Динамо": когда и где смотреть

Фото: Динамо Київ

Сегодня, 6 августа, киевское "Динамо" сыграет на выезде против бельгийского "Брюгге" в рамках в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/2020.

Поединок состоится в 21:30 по киевскому времени на стадионе "Ян Брейдель" в Бельгии. Трансляция матча начнется на телеканале "2+2" в 21:25.

В матче против Брюгге может дебютировать новичок Динамо Жерсон Родригес, которого киевляне подписали четыре дня назад. Люксембургский форвард отправился в Бельгию в составе делегации бело-синих.

Ответный матч пройдет 13 августа в Киеве. Встреча состоится в 20.30 по киевскому времени на стадионе "Олимпийский".

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