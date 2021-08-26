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Футбол. "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге чемпионов

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 21:03
Футбол.
Фото: EPA

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором приняли участие киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

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По итогам жеребьевки соперниками "Динамо" в группе Е стали "Бавария", "Барселона" и "Бенфика", а оппонентами "Шахтера" в группе D – "Интер", "Реал" и "Шериф".

Первый тур группового турнира состоится 14-15 сентября. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, перейдут в Лигу Европы.

Группа А

"Манчестер Сити" (Англия)

"ПСЖ" (Франция)

"Лейпциг" (Германия)

"Брюгге" (Бельгия)

Группа В

"Атлетико" (Испания)

"Ливерпуль" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Милан" (Италия)

Группа С

"Спортинг" (Португалия)

"Боруссия Д" (Германия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Бешикташ" (Турция)

Группа D

"Интер" (Италия)

"Реал" (Испания)

"Шахтер" (Украина)

"Шериф" (Молдова)

Группа Е

"Бавария" (Германия)

"Барселона" (Испания)

"Бенфика" (Португалия)

"Динамо" (Украина)

Группа F

"Вильярреал" (Испания)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Аталанта" (Италия)

"Янг Бойз" (Швейцария)

Группа G

"Лилль" (Франция)

"Севилья" (Испания)

"Зальцбург" (Австрия)

"Вольфсбург" (Германия)

Группа Н

"Челси" (Англия)

"Ювентус" (Италия)

"Зенит" (Россия)

"Мальме" (Швеция)

Вадим Ребрина
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футбол Лига чемпионов
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