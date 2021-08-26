Футбол. "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге чемпионов
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором приняли участие киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
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По итогам жеребьевки соперниками "Динамо" в группе Е стали "Бавария", "Барселона" и "Бенфика", а оппонентами "Шахтера" в группе D – "Интер", "Реал" и "Шериф".
Первый тур группового турнира состоится 14-15 сентября. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды каждого квартета, а клубы, занявшие третьи места, перейдут в Лигу Европы.
Группа А
"Манчестер Сити" (Англия)
"ПСЖ" (Франция)
"Лейпциг" (Германия)
"Брюгге" (Бельгия)
Группа В
"Атлетико" (Испания)
"Ливерпуль" (Англия)
"Порту" (Португалия)
"Милан" (Италия)
Группа С
"Спортинг" (Португалия)
"Боруссия Д" (Германия)
"Аякс" (Нидерланды)
"Бешикташ" (Турция)
Группа D
"Интер" (Италия)
"Реал" (Испания)
"Шахтер" (Украина)
"Шериф" (Молдова)
Группа Е
"Бавария" (Германия)
"Барселона" (Испания)
"Бенфика" (Португалия)
"Динамо" (Украина)
Группа F
"Вильярреал" (Испания)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Аталанта" (Италия)
"Янг Бойз" (Швейцария)
Группа G
"Лилль" (Франция)
"Севилья" (Испания)
"Зальцбург" (Австрия)
"Вольфсбург" (Германия)
Группа Н
"Челси" (Англия)
"Ювентус" (Италия)
"Зенит" (Россия)
"Мальме" (Швеция)
- 25 августа "Шахтер" в драматичном матче обыграл "Монако" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.
- "Динамо" играет в группе ЛЧ на правах чемпиона Украины, квалификацию киевский клуб не проходил.
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