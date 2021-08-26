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Драма в Харькове. "Шахтер" обыграл "Монако" и вышел в группу Лиги чемпионов – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2021, 09:17
Драма в Харькове.
Шахтер 2 - 2 Монако, квалификация Лиги чемпионов (фото - FC SHAKHTAR)

Донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" со счетом 3:2 (0:1, 2:2) по сумме двух матчей и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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Вчера ночью "горняки" принимали "Монако" в Харькове в рамках ответного матча квалификации ЛЧ. Перед стартовым свистком преимущество было на стороне "Шахтера", ведь в первом матче он победил со счетом 1:0.

Однако в первом тайме харьковского поединка "Монако" смотрелось на голову выше украинской команды – их капитан Виссам Бен Йеддер забил два безответных гола. 0:2 перед перерывом.

Во втором тайме "Шахтер" бросился отыгрываться, однако "Монако" хорошо оборонялось и создало несколько опасных моментов у ворот Андрея Пятова, который неоднократно спасал команлу. Первый гол сумел отквитать вышедший на замену Марлос. На 74-й минуте он оказался один в восьми метрах у ворот и забил гол ударом в касание.

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Основное время матча закончилось со счетом 1:2 в пользу "Монако", 2:2 – по двум матчам. Поскольку правило выездного гола больше не действует, команды перешли к двум экстра-таймам по 15 минут.

На 114-й минуте был забит решающий гол. Юный Михаил Мудрик в подкате прервал передачу на своей половине поля, сделал резкий забег, буквально отобрал мяч у сокомандника Фернандо возле левого фланга и пытался отдать "под себя" на Алана Патрика. Однако передачу неудачно прервал защитник монегасков Рубен Агилар – мяч от его ноги залетел за шиворот вратарю. Автогол.

Поединок так и завершился со счетом 2:2 – "Шахтер" побеждает "Монако" по сумме двух матчей и выходит в групповой этап Лиги чемпионов. Таким образом в этом сезоне в группе ЛЧ будут играть сразу два украинских клуба – "Шахтер" и "Динамо".

  • Сегодня за шанс сыграть в групповом этапе Лиги Европы поборется луганская "Заря". В первом матче она проиграла в Вене "Рапиду" со счетом 3:0.

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Марк Сировой
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