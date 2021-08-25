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Олимпийской призерке, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну: видео

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 22:58
Олимпийской призерке, которая отдала свою квартиру тренеру, подарили еще одну: видео - Фото
Фото: facebook.com/ira.koliadenko.7

Олимпийская призерка, борец Ирина Коляденко, которая отдала подаренную ей квартиру своему тренеру, получила еще одну. Об этом в эфире 5 канала сказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

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Коляденко пояснила, что своим поступком хотела привлечь внимание к тому, что тренеры и все, кто стоят за спортсменами, также должны быть оценены, в том числе и в материальном отношении.

Сегодня утром спортсменка опубликовала пост о том, что отдает подаренную ей Киевской облгосадминистрацией квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, который, как и она, не имеет собственного жилья.

Через несколько часов к ней позвонили из городского совета Ирпеня и сказали, что дарят ей еще одну квартиру.

"Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим общинам: если есть такая ситуация, то нужно вручать две квартиры", – сказал мэр Ирпеня.

В финале Олимпийских игр в Токио Коляденко, выступавшая в весовой категории до 62 кг, одолела представительницу Латвии Анастасию Григорьеву.

Вадим Ребрина
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Олимпиада 2020 ирпень ирина коляденко
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