Футбол. "Динамо" представило третий комплект формы: она черно-зеленая – фото
25.08.2020, 16:48
Фото - пресс-служба ФК "Динамо" Киев
Киевляне отказались от традиционных белого и синего цветов
Киевское "Динамо" презентовало новую резервную игровую форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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"Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – описал форму клуб.
Эмблема исполнена в зеленом цвете. Форму разработала кампания New Balance, которая с 2018 года - официальный спортивный партнер киевского клуба.
- 20 августа "Динамо" представило новую форму. В отличие от классического монохромного дизайна киевлян, на белых футболках появились горизонтальные синие полосы.
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