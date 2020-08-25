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Футбол. "Динамо" представило третий комплект формы: она черно-зеленая – фото

25.08.2020, 16:48
Футбол.
Фото - пресс-служба ФК "Динамо" Киев

Киевляне отказались от традиционных белого и синего цветов

Киевское "Динамо" презентовало новую резервную игровую форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Вдохновленный лучами чистой энергии, которые разрезают ночь. Встречайте третий комплект игровой формы в нейтральных цветах, которые отличаются от основных цветов клуба", – описал форму клуб.

Эмблема исполнена в зеленом цвете. Форму разработала кампания New Balance, которая с 2018 года - официальный спортивный партнер киевского клуба.

  • 20 августа "Динамо" представило новую формуВ отличие от классического монохромного дизайна киевлян, на белых футболках появились горизонтальные синие полосы.

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Наталия Софиенко
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