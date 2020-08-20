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20.08.2020, 13:14

Футбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фото

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Футбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фото
Футбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фото
Футбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фотоФутбол. "Динамо" представило новую форму: она полосатая – фото

Новая форма "Динамо" отличается от привычного дизайна сплошных белых футболок. Также в этом сезоне у киевлян появится третья форма

Киевское "Динамо" презентовало новую игровую форму на сезон 2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В отличие от классического монохромного дизайна киевлян, на белых футболках появились горизонтальные синие полосы.

"В жизни каждого бывают успешные полосы и не очень, и футбольный клуб - не исключение. Однако самое важное - это двигаться к новым победам и свершениям<...> Рисунок на форме в традиционных для "Динамо" бело-синих цветах напоминает волны могучего Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба", - объяснили концепцию в клубе.

В пресс-службе также отмечают, что на выездной форме будут голубые полосы на более темном синем фоне. Также в этом сезоне клуб впервые обзаведется третьей резервной формой.

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Фото - пресс-служба ФК "Динамо" Киев

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Теги: форма, динамо киев
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