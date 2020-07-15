Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В новую форму сборной Украины по футболу добавили сублимационную печать, символизирующую элементы национальной вышивки

Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины.  Выступать в ней команда начнет уже в этом году в матчах Лиги наций УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Испанская компания Joma подготовила два комплекта: основной желтого цвета и "выездной" - синего. Форма изготовлена из полиэстера и имеет систему защиты от пота DRY MX.

"Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, которая имеет темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки", - описывают комплект УАФ.

Смотрите также: Сюр. РФ поздравила сама себя с победой на Евро, которое перенесли на 2021 год

Официальные футболки уже доступны для заказа на официальном сайте Joma и сайте украинского представительства компании. Цена – 1450 гривень. В скором времени должны появиться и реплики футболок.

Смотрите также: Украинец забил гол, отдал два ассиста и стал лучшим в матче Серии А - видео

Видео - Ukrainian Association of Football/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: форма, сборная украины, уаф, joma
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
На ракете "Минотавр" летят спутники, о которых ничего не известно – трансляция
На ракете "Минотавр" летят спутники, о которых ничего не известно – трансляция
Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео
Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео
"Поющий" пресс-атташе Рэй Кастильо попрощался с украинцами песней - видео
"Поющий" пресс-атташе Рэй Кастильо попрощался с украинцами песней - видео
Экономика Завод Артем выиграл суд у "американских партнеров" Коломойского на $8 млн
"Китай" на Днепре: коронакризис дарит экономике Украины шанс. Что надо сделать
Экономика "Китай" на Днепре: коронакризис дарит экономике Украины шанс. Что надо сделать
А петушок-то русский! Facebook-история скандала вокруг айдентики Мандруй Україною
Медиарынок А петушок-то русский! Facebook-история скандала вокруг айдентики Мандруй Україною
Популярное
фото/видео
На ракете "Минотавр" летят спутники, о которых ничего не известно – трансляция
На ракете "Минотавр" летят спутники, о которых ничего не известно – трансляция
Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео
Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео 15:15
"Поющий" пресс-атташе Рэй Кастильо попрощался с украинцами песней - видео
"Поющий" пресс-атташе Рэй Кастильо попрощался с украинцами песней - видео 14:54
В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17 - фото
В Bellingcat назвали имя задержанного "ключевого" свидетеля по делу MH17 - фото 12:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 