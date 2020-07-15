Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео

Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины. Выступать в ней команда начнет уже в этом году в матчах Лиги наций УЕФА.
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Испанская компания Joma подготовила два комплекта: основной желтого цвета и "выездной" - синего. Форма изготовлена из полиэстера и имеет систему защиты от пота DRY MX.
"Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, которая имеет темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки", - описывают комплект УАФ.
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Официальные футболки уже доступны для заказа на официальном сайте Joma и сайте украинского представительства компании. Цена – 1450 гривень. В скором времени должны появиться и реплики футболок.
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Видео - Ukrainian Association of Football/YouTube