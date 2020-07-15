Футбол. УАФ представила новую форму сборной Украины – фото, видео

Украинская ассоциация футбола представила новую форму сборной Украины. Выступать в ней команда начнет уже в этом году в матчах Лиги наций УЕФА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Испанская компания Joma подготовила два комплекта: основной желтого цвета и "выездной" - синего. Форма изготовлена из полиэстера и имеет систему защиты от пота DRY MX.

"Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, которая имеет темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки", - описывают комплект УАФ.

Смотрите также: Сюр. РФ поздравила сама себя с победой на Евро, которое перенесли на 2021 год

Официальные футболки уже доступны для заказа на официальном сайте Joma и сайте украинского представительства компании. Цена – 1450 гривень. В скором времени должны появиться и реплики футболок.

14 октября 2019-го сборная Украины в решающем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2020 обыграла действующих чемпионов Европы сборную Португалии.

30 ноября Украина узнала первых соперников в групповом этапе Евро.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петерубрге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Смотрите также: Украинец забил гол, отдал два ассиста и стал лучшим в матче Серии А - видео

Видео - Ukrainian Association of Football/YouTube