Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Украина получила соперников на Евро-2020

Футбол. Украина получила соперников на Евро-2020 - Фото
Фото: Ukrainian Association of Football/Facebook
30.11.2019, 19:51

Подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе С

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 точно сыграет со сборными Нидерландов, Австрии. Об этом стало известно по результатам жеребьевки турнира, которая в эти минуты проходит в Бухаресте.

Имя четвертого соперника пока остается неизвестным. Им может стать победитель плей-офф дивизиона D Лиги наций (Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония). Однако, если плей-офф дивизиона А выиграет сборная Румынии, то именно она отправится в группу к Украине, поскольку матчи группы С будут проходить в Бухаресте.

Результаты плей-офф станут известны 31 марта.

Новость дополняется…

Читайте также: Футбол. Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров 2019 года

%MCEPASTEBIN%

Напишите нам
Евро 2020 футбол нидерланды Чемпионат Европы евро андрей шевченко сборная украины сборная
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 