Футбол. Украина получила соперников на Евро-2020

Фото: Ukrainian Association of Football/Facebook

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 точно сыграет со сборными Нидерландов, Австрии. Об этом стало известно по результатам жеребьевки турнира, которая в эти минуты проходит в Бухаресте.

Имя четвертого соперника пока остается неизвестным. Им может стать победитель плей-офф дивизиона D Лиги наций (Грузия, Беларусь, Косово или Северная Македония). Однако, если плей-офф дивизиона А выиграет сборная Румынии, то именно она отправится в группу к Украине, поскольку матчи группы С будут проходить в Бухаресте.

Результаты плей-офф станут известны 31 марта.

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