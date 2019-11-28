Футбол. Шевченко вошел в топ-10 лучших тренеров 2019 года

Андрей Шевченко (ФОТО - PAULO NOVAIS/EPA)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших тренеров сборных в 2019 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Об этом говорится на сайте организации.

Возглавил рейтинг тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш. Он выиграл в 2019 Кубок Лиги Наций УЕФА. На второй позиции расположился тренер бразильцев Тите – селесао летом завоевали Копа Америка. Бронза досталась Роберто Мартинесу, который тренирует сборную Бельгии. Его команда катком смяла соперников по квалификационной группе на Евро-2020: 10 матчей, 10 побед, 40 забитых голов и лишь три пропущенных.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин был включен в список номинантов на молодежный Золотой Мяч . Он занял 15 место.

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