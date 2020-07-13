Сюр. РФ поздравила сама себя с победой на Евро, которое перенесли на 2021 год
В России вспомнили о победе сборной СССР на Евро 60 лет назад и присудили нынешней сборной триумф на еще несыгранном турнире
Страница Евро-2020 Санкт-Петербурга в Instagram поздравила сборную России по футболу с победой на турнире, несмотря на то, что Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.
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"Сборная России - чемпион Европы. Спустя 60 лет наши футболисты повторили невероятный успех. С победой на #EURO2020 всех нас!" - говорится в подписи к публикации.
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Пост также проиллюстрирован фото нынешнего состава сборной РФ во главе с тренером Станиславом Черчесовым.
СПРАВКА. В 1960-м году сборная СССР выиграла первый Чемпионат Европы, победив в финале сборную Югославии 2:1.
- Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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