Сюр. РФ поздравила сама себя с победой на Евро, которое перенесли на 2021 год

В России вспомнили о победе сборной СССР на Евро 60 лет назад и присудили нынешней сборной триумф на еще несыгранном турнире

Страница Евро-2020 Санкт-Петербурга в Instagram поздравила сборную России по футболу с победой на турнире, несмотря на то, что Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.

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"Сборная России - чемпион Европы. Спустя 60 лет наши футболисты повторили невероятный успех. С победой на #EURO2020 всех нас!" - говорится в подписи к публикации.

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Пост также проиллюстрирован фото нынешнего состава сборной РФ во главе с тренером Станиславом Черчесовым.

СПРАВКА. В 1960-м году сборная СССР выиграла первый Чемпионат Европы, победив в финале сборную Югославии 2:1.

Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Марк Сировой

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