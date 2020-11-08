Футбол. "Динамо" – "Шахтер": где и когда смотреть матч УПЛ онлайн

8 октября на столичном НСК Олимпийском состоится поединок между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером"

Сегодня в Киеве пройдет футбольный матч между столичным "Динамо" и донецким "Шахтером" в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

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Сейчас "Динамо" является лидером турнирной таблицы (20 очков), опережая "Шахтер" на четыре балла. Донецкий футбольный клуб занимает второе место, обгоняя полтавскую "Ворсклу" на один балл. "Шахтер" в случае победы все равно не сможет догнать "Динамо", однако сократит отставание до одного пункта.

В предыдущих пяти играх "Динамо" одержало две победы и два поражения, а "Шахтер" выиграл четыре встречи в предыдущих восьми матчах, проиграв лишь один раз.

Матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский 8 ноября в 17:00 по киевскому времени. Поединок покажет телеканал 2+2.

27 октября "горняки" сыграли в нулевую ничью с "Интером".

Главный тренер донецкого клуба Луиш Каштру сказал, что его подопечные сыграли "фантастически".

Владислав Сердюк

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