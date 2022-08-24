Футбол. "Динамо" снова проиграло "Бенфике"

Киевское "Динамо" со счетом 0:3 проиграло португальской "Бенфике" в решающем матче квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает football.ua.

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Игра проходила в Лиссабоне, на "Эштадиу да Луш".

Голы забили Отаменди (27 минута), Рафа Силва (40 минута) и Нерес (42 минута).

В первой игре неделю назад победила "Бенфика" со счетом 0:2. Победитель матча будет определяться по общему счету в результате двух матчей, он выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший – будет играть в группе Лиги Европы, втором по престижности турнире континента.

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Вадим Ребрина

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