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02.06.2019, 21:09

Футбол. Экс-вратарь сборной Испании о погибшем Рейесе: Не герой

Футбол. Экс-вратарь сборной Испании о погибшем Рейесе: Не герой - Фото
Футбол

Сантьяго Каньисарес осудил превышение скорости, которое привело к гибели Хосе Антонио Рейеса, управлявшего автомобилем

Бывший голкипер "Валенсии" и сборной Испании по футболу Сантьяго Каньисарес своеобразно отреагировал на гибель в ДТП своего экс-коллеги футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом Каньисарес написал в своем Twitter.

"Превышение скорости - предосудительное поведение. Жертвами ДТП стали другие люди, помимо водителя. Рейес не заслужил того, чтобы называться героем. Но это не значит, что я не скорблю о случившемся и не молюсь за души погибших", - заявил он.

На клубном уровне Рейес выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико". За сборную Испании он сыграл 22 матча и забил четыре гола.

1 июня сообщалось, что футболист насмерть разбился в Испании в результате ДТП. Вместе с ним погибли два его двоюродных брата.

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Теги: дтп, футбол, Хосе Антонио Рейес, Сантьяго Каньисарес
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