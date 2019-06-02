Футбол. Экс-вратарь сборной Испании о погибшем Рейесе: Не герой

Футбол

Бывший голкипер "Валенсии" и сборной Испании по футболу Сантьяго Каньисарес своеобразно отреагировал на гибель в ДТП своего экс-коллеги футболиста Хосе Антонио Рейеса. Об этом Каньисарес написал в своем Twitter.

"Превышение скорости - предосудительное поведение. Жертвами ДТП стали другие люди, помимо водителя. Рейес не заслужил того, чтобы называться героем. Но это не значит, что я не скорблю о случившемся и не молюсь за души погибших", - заявил он.

На клубном уровне Рейес выиграл 11 трофеев, включая пять побед в Лиге Европы с "Севильей" и "Атлетико". За сборную Испании он сыграл 22 матча и забил четыре гола.

1 июня сообщалось, что футболист насмерть разбился в Испании в результате ДТП. Вместе с ним погибли два его двоюродных брата.