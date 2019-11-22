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Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки стыковых матчей

Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки стыковых матчей - Фото
Скриншот из видео euro2020.com
22.11.2019, 13:46

В финальной стадии 16 команд разыграют четыре путевки на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку стыковых матчей для сборных, не пробившихся на Евро-2020 на групповом этапе, но ставших лучшими в группах Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.  

Стыковые матчи пройдут в марте 2020 года. 

Результаты:

Путь А

Полуфинал 1 (1 против 4) Исландия - Румыния

Полуфинал 2 (2 против 3) Болгария - Венгрия

Путь В

Полуфинал 1 (1 против 4) Босния и Герцеговина - Северная Ирландия

Полуфинал 2 (2 против 3) Словакия - Ирландия

Путь C

Полуфинал 1 (1 против 4) Шотландия - Израиль

Полуфинал 2 (2 против 3) Норвегия - Сербия

Путь D

Полуфинал 1 (1 против 4) Грузия - Беларусь

Полуфинал 2 (2 против 3) Северная Македония - Косово

  • 20 ноября сообщалось, что Украина получила первого соперника на Евро-2020.
  • В октябре сборная Украины в решающем матче группового этапа квалификационного раунда Евро-2020 обыграла сборную Португалии. Смотрите видео голов и лучших моментов.

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жеребьевка евро-2020 стыковые матчи
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