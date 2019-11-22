Футбол. Евро-2020: результаты жеребьевки стыковых матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел жеребьевку стыковых матчей для сборных, не пробившихся на Евро-2020 на групповом этапе, но ставших лучшими в группах Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Стыковые матчи пройдут в марте 2020 года.
Результаты:
Путь А
Полуфинал 1 (1 против 4) Исландия - Румыния
Полуфинал 2 (2 против 3) Болгария - Венгрия
Путь В
Полуфинал 1 (1 против 4) Босния и Герцеговина - Северная Ирландия
Полуфинал 2 (2 против 3) Словакия - Ирландия
Путь C
Полуфинал 1 (1 против 4) Шотландия - Израиль
Полуфинал 2 (2 против 3) Норвегия - Сербия
Путь D
Полуфинал 1 (1 против 4) Грузия - Беларусь
Полуфинал 2 (2 против 3) Северная Македония - Косово
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