Футбол. ЕВРО-2028 пройдет в Британии и Ирландии, Турция отозвала конкурентную заявку

Футбольный турнир ЕВРО-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. В УЕФА согласовали заявки стран-претендентов на проведение турниров, сообщает Sky Sports.

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УЕФА урегулировал вопрос с проведением турниров ЕВРО-2028 и ЕВРО-2032.

На проведение турнира 2028 года была подана совместная заявка Великобритании и Ирландии, а затем конкурентную заявку подала Турция.

Как сообщается, в УЕФА уговорили Турцию отозвать заявку, пообещав, что ее совместная с Италией заявка на проведение ЕВРО-2032 не встретит препятствий.

В результате у заявки Великобритании и Ирландии не осталось соперников и они гарантированно получат право проведения турнира 2028 года.

Ожидается, что УЕФА объявит официальное решение о местах проведении чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов 10 октября.

27 сентября Украинская ассоциация футбола ответила на решение УЕФА допустить к европейским соревнованиям юношеские команды из РФ заявлением, что футбольные команды Украины не будут участвовать в турнирах с российскими клубами.

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