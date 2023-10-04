Футбол. ЄВРО-2028 пройде в Британії та Ірландії, Туреччина відкликала конкурентну заявку

Футбольний турнір ЄВРО-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії. В УЄФА погодили заявки країн-претендентів на проведення турнірів, повідомляє Sky Sports.

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УЄФА врегулювала питання з проведенням турнірів ЄВРО-2028 та ЄВРО-2032.

На проведення турніру 2028 року було подано спільну заявку Великої Британії та Ірландії, а потім конкурентну заявку подала Туреччина.

В УЄФА вмовили Туреччину відкликати заявку, пообіцявши, що її спільна з Італією заявка на проведення ЄВРО-2032 не зустріне перешкод.

У результаті у заявки Великої Британії та Ірландії не залишилося суперників і вони гарантовано отримають право проведення турніру 2028 року.

Очікується, що УЄФА оголосить офіційне рішення про місця проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років 10 жовтня.

27 вересня Українська асоціація футболу відповіла на рішення УЄФА допустити до європейських змагань юнацькі команди з РФ заявою, що футбольні команди України не братимуть участі у турнірах із російськими клубами.

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