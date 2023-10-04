Футбол. ЄВРО-2028 пройде в Британії та Ірландії, Туреччина відкликала конкурентну заявку
04.10.2023, 13:09
Футбол (Фото - EPA)
Футбольний турнір ЄВРО-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії. В УЄФА погодили заявки країн-претендентів на проведення турнірів, повідомляє Sky Sports.
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УЄФА врегулювала питання з проведенням турнірів ЄВРО-2028 та ЄВРО-2032.
На проведення турніру 2028 року було подано спільну заявку Великої Британії та Ірландії, а потім конкурентну заявку подала Туреччина.
В УЄФА вмовили Туреччину відкликати заявку, пообіцявши, що її спільна з Італією заявка на проведення ЄВРО-2032 не зустріне перешкод.
У результаті у заявки Великої Британії та Ірландії не залишилося суперників і вони гарантовано отримають право проведення турніру 2028 року.
Очікується, що УЄФА оголосить офіційне рішення про місця проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років 10 жовтня.
- 27 вересня Українська асоціація футболу відповіла на рішення УЄФА допустити до європейських змагань юнацькі команди з РФ заявою, що футбольні команди України не братимуть участі у турнірах із російськими клубами.
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