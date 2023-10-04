RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Футбол. ЄВРО-2028 пройде в Британії та Ірландії, Туреччина відкликала конкурентну заявку

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 13:09
Футбол. ЄВРО-2028 пройде в Британії та Ірландії, Туреччина відкликала конкурентну заявку - Фото
Футбол (Фото - EPA)

Футбольний турнір ЄВРО-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії. В УЄФА погодили заявки країн-претендентів на проведення турнірів, повідомляє Sky Sports.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

УЄФА врегулювала питання з проведенням турнірів ЄВРО-2028 та ЄВРО-2032.

На проведення турніру 2028 року було подано спільну заявку Великої Британії та Ірландії, а потім конкурентну заявку подала Туреччина.

В УЄФА вмовили Туреччину відкликати заявку, пообіцявши, що її спільна з Італією заявка на проведення ЄВРО-2032 не зустріне перешкод.

У результаті у заявки Великої Британії та Ірландії не залишилося суперників і вони гарантовано отримають право проведення турніру 2028 року.

Очікується, що УЄФА оголосить офіційне рішення про місця проведення чемпіонатів Європи 2028 та 2032 років 10 жовтня.

  • 27 вересня Українська асоціація футболу відповіла на рішення УЄФА допустити до європейських змагань юнацькі команди з РФ заявою, що футбольні команди України не братимуть участі у турнірах із російськими клубами.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
футболУЄФАтурнірчемпіонатЄВРО-2028ЄВРО-2032
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 