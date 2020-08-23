Футбол. Финал Лиги чемпионов: "ПСЖ" - "Бавария" - где и когда смотреть матч

Сегодня в финале Лиги чемпионов встретятся футбольный клуб "ПСЖ" и "Бавария"

23 августа французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" встретится в финале Лиги чемпионов с немецкой "Баварией".

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Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Матч состоится в Лиссабоне на футбольном стадионе Эштадиу да Луж. Изначально финал в 2020-м должен был состояться в Стамбуле, однако из-за коронавируса Турция примет решающий матч уже в следующем году.

Ориентировочные составы

ПСЖ: Рико; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Верратти, Маркиньос, Эррера; Ди Мария, Неймар, Мбаппе. Под вопросом: Кюрзава (бедро), Навас (бедро)

Бавария: Нойер; Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис; Горецка, Тьяго; Перишич, Мюллер, Гнабри; Левандовски. Под вопросом: Боатенг (мышечная травма), Павар (икроножная мышца)

Трансляция поединка начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале Футбол 1.

12 августа д онецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером".

со счетом 8:2, выйдя в финал ЛЧ. 14 августа в Лиссабоне "Бавария" разгромила "Барселону"

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Владислав Сердюк

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