Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов

Донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером".
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"Горняки" открыли счет уже на 2 минуте матча. Жуниор Мораес воспользовался ошибкой вратаря на угловом и головой отправил мяч в сетку. 1:0!
На 22 минуте Тайсон удачно сыграл на подборе, начал разительную контратаку и сам же ее завершил ударом из-за штрафной. Рикошет от защитника дезориентировал вратаря. 2:0!
На 75-й все тот же Тайсон заработал пенальти. Алан Патрик долго разбегался, ударил под перекладину, вратарь не дотянулся. 3:0!
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На 88-й Тете протянул мяч до штрафной, и пасом из-под себя на фланг обрезал сразу несколько защитников. Додо принял на ход и вторым касанием забил под дальнюю штангу. 4:0!
На 90+2-1 Рики ван Вольфсвинкель отквитал один гол, поразив пустые ворота Пятова после ошибки обороны.
4:1! Шахтер уверенно громит "Базель". В понедельник, 17 августа, горняки сразятся с "Интером" за право сыграть в финале Лиги Европы.
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Видео - XSPORT.ua/YouTube