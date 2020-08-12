Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

"Шахтер" не оставил ни единого шанса "Базелю" в битве за полуфинал Лиги Европы. За донецкий клуб забивали Жуниор Мораес, Тайсон, Алан Патрик и Додо

Донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Горняки" открыли счет уже на 2 минуте матча. Жуниор Мораес воспользовался ошибкой вратаря на угловом и головой отправил мяч в сетку. 1:0!

На 22 минуте Тайсон удачно сыграл на подборе, начал разительную контратаку и сам же ее завершил ударом из-за штрафной. Рикошет от защитника дезориентировал вратаря. 2:0!

На 75-й все тот же Тайсон заработал пенальти. Алан Патрик долго разбегался, ударил под перекладину, вратарь не дотянулся. 3:0!

Читайте также: Суркис заявил о готовности продать "Динамо" и рассказал о разговоре с Ахметовым

На 88-й Тете протянул мяч до штрафной, и пасом из-под себя на фланг обрезал сразу несколько защитников. Додо принял на ход и вторым касанием забил под дальнюю штангу. 4:0!

На 90+2-1 Рики ван Вольфсвинкель отквитал один гол, поразив пустые ворота Пятова после ошибки обороны.

4:1! Шахтер уверенно громит "Базель". В понедельник, 17 августа, горняки сразятся с "Интером" за право сыграть в финале Лиги Европы.

  • Шахтер попал в Лигу Европы, вылетев из группового этапа Лиги чемпионов. В 1/16 турнира украинский клуб обыграл португальскую "Бенфику" (2:13:3) и немецкий "Вольфсбург" (2:13:0).
  • В этом сезоне "Шахтер" завоевал уже один титул - чемпиона Украины.

Смотрите также: "Невероятно". Игроки "Динамо" рассказали о первой тренировке с Луческу – видео

Видео -  XSPORT.ua/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, видео, Лига Европы, шахтер донецк, голы, базель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч
В Австралии засняли необычный "обратный" водопад - видео
В Австралии засняли необычный "обратный" водопад - видео
Экономика НАПК: подписанный президентом закон об азартных играх не может быть реализован
Трос, мост, мэр: Подольский мост опять могут не достроить. Теперь из-за бизнес-конфликта
Транспорт Трос, мост, мэр: Подольский мост опять могут не достроить. Теперь из-за бизнес-конфликта
Tesla отдыхает. Lucid Air обновил рекорд пробега без подзарядки: фото, видео
Авто Tesla отдыхает. Lucid Air обновил рекорд пробега без подзарядки: фото, видео
Популярное
фото/видео
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч
Битва за полуфинал Лиги Европы. "Шахтер" vs "Базель": где и когда смотреть матч 11.08.20, 21:40
Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото
Украинец собрал копию Tesla Сybertrack - фото 11.08.20, 17:32
В Австралии засняли необычный "обратный" водопад - видео
В Австралии засняли необычный "обратный" водопад - видео 11.08.20, 17:14
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 