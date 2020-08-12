Разгром в Лиге Европы. "Шахтер" 4:1 "Базель" - видео всех голов

Донецкий "Шахтер" со счетом 4:1 разгромил швейцарский "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с миланским "Интером".

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"Горняки" открыли счет уже на 2 минуте матча. Жуниор Мораес воспользовался ошибкой вратаря на угловом и головой отправил мяч в сетку. 1:0!

На 22 минуте Тайсон удачно сыграл на подборе, начал разительную контратаку и сам же ее завершил ударом из-за штрафной. Рикошет от защитника дезориентировал вратаря. 2:0!

На 75-й все тот же Тайсон заработал пенальти. Алан Патрик долго разбегался, ударил под перекладину, вратарь не дотянулся. 3:0!

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На 88-й Тете протянул мяч до штрафной, и пасом из-под себя на фланг обрезал сразу несколько защитников. Додо принял на ход и вторым касанием забил под дальнюю штангу. 4:0!

На 90+2-1 Рики ван Вольфсвинкель отквитал один гол, поразив пустые ворота Пятова после ошибки обороны.

4:1! Шахтер уверенно громит "Базель". В понедельник, 17 августа, горняки сразятся с "Интером" за право сыграть в финале Лиги Европы.

Шахтер попал в Лигу Европы, вылетев из группового этапа Лиги чемпионов. В 1/16 турнира украинский клуб обыграл португальскую "Бенфику" ( 2:1 , 3:3 ) и немецкий "Вольфсбург" ( 2:1 , 3:0 ).

2:1 3:3 2:1 3:0 В этом сезоне "Шахтер" завоевал уже один титул - чемпиона Украины.

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Видео - XSPORT.ua/YouTube