"Невероятно". Игроки "Динамо" рассказали о первой тренировке с Луческу – видео

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Хавбек "Динамо" Миккель Дуэлунд считает, что тренеру Мирче Луческу есть чему научить футболистов киевского клуба

Первая тренировка "Динамо" с новым главным тренером Мирчей Луческу была по большей мере посвящена беговой работе. Защитник киевлян Александр Тымчик остался доволен занятием, о чем он рассказал пресс-службе клуба.

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"Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством<…> Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом, игровых серий", - сказал он.

Тымчик добавил, что настроение в команде позитивное, в самой же работе для защитника чего-то принципиально нового не было, но были немного другие упражнения.

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Датский легионер Миккель Дуэлунд также отметил, что вступительная речь Луческу была мотивирующей и, по его мнению, в команде "отличный настрой на работу".

"Пока рано говорить что-то конкретное (о впечатлениях о работе с Луческу, - ред.), мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он замечательный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить", - добавил он.

  • 23 июля Луческу был назначен главным тренером "Динамо". Часть фанатов клуба осталась недовольна таким кадровым решением и сообщили, что "акции протеста не заставят себя долго ждать".
  • Через несколько дней в румынских СМИ появилась информация, что Луческу якобы покинул "Динамо". В клубе позже сообщили, что тренер действительно хотел это сделать, однако передумал после общения с Суркисом.
  • Фанаты "Динамо" встретили нового тренера Луческу нецензурными лозунгами, пиротехникой и дымовыми шашками.

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Теги: тренировка, динамо киев, мирча луческу, александр тымчик, миккель дуэлунд
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