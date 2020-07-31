"Невероятно". Игроки "Динамо" рассказали о первой тренировке с Луческу – видео

Первая тренировка "Динамо" с новым главным тренером Мирчей Луческу была по большей мере посвящена беговой работе. Защитник киевлян Александр Тымчик остался доволен занятием, о чем он рассказал пресс-службе клуба.

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"Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством<…> Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом, игровых серий", - сказал он.

Тымчик добавил, что настроение в команде позитивное, в самой же работе для защитника чего-то принципиально нового не было, но были немного другие упражнения.

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Датский легионер Миккель Дуэлунд также отметил, что вступительная речь Луческу была мотивирующей и, по его мнению, в команде "отличный настрой на работу".

"Пока рано говорить что-то конкретное (о впечатлениях о работе с Луческу, - ред.), мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он замечательный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить", - добавил он.

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