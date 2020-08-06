Три гола за пять минут. "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" – видео лучших моментов

Донецкий "Шахтер" со счетом 3:0 обыграл немецкий "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

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Все голы были забиты в концовке поединка.

На 88-й минуте Манор Соломон собрал на себе двух защитников возле углового флажка, накрутил их и скинул мяч на Додо. Бразильский латераль тонко отдал во вторую линию на Жуниора Мораеса – и форвард в касание отправил мяч в сетку в противоход вратарю. 1:0!

На 90+1-й Алан Патрик и Евгений Коноплянка организовали разительную контратаку. Украинский хавбек оторвался от обороны "Вольфсбурга", сместился в центр и отдал на свободного Соломона, который не оставил ни единого шанса вратарю бильярдным ударом под штангу. 2:0.

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На 90+3-й Мораес "обокрал" центральных защитников после их грубой ошибки, вышел один на один с вратарем, обыграл его и беспрепятственно отправил мяч в пустые ворота.

Из негативных для "Шахтера" моментов стоит отметить удаление Давида Хочолавы. Грузинский защитник получил красную карточку на 68-й минуте, когда грубым подкатом сзади сорвал опасную атаку "волков". Таким образом Хочолава не сыграет в первом матче 1/4 турнира из-за дисквалификации.

3:0! "Шахтер" с общим счетом 5:1 обыгрывает "Вольфсбург" в двухматчевом противостоянии. В четвертьфинале Лиги Европы дончане будут играть с победителем пары "Базель" – "Айнтрахт" Франкфурт-на-Майне (3:0 после первого матча, ответная игра – сегодня в 22:00). Примечательно, что в прошлом сезоне именно "Айнтрахт" выбил "Шахтер" в 1/16 финала этого турнира, обыграв украинский клуб со счетом 6:3 по сумме двух матчей.

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Видео - Бомбардир/YouTube