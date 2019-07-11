Футбол. "Год улыбок": "Вэст Хэм" опубликовал видео о Ярмоленко

Андрей Ярмоленко (фото - whufc.com)

Английский футбольный клуб "Вэст Хэм" к годовщине подписания контракта с украинским футболистом Андреем Ярмоленко опубликовал шутливое видео с запечатленными моментами за этот год.

"Один год Ярмо, один год улыбок", - сказано в подписи к видео.