Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.07.2019, 14:37

Футбол. "Год улыбок": "Вэст Хэм" опубликовал видео о Ярмоленко

Футбол. "Год улыбок": "Вэст Хэм" опубликовал видео о Ярмоленко - Фото
Андрей Ярмоленко (фото - whufc.com)

Сегодня исполняется год, как украинский футболист подписал контракт с английским клубом

Английский футбольный клуб "Вэст Хэм" к годовщине подписания контракта с украинским футболистом Андреем Ярмоленко опубликовал шутливое видео с запечатленными моментами за этот год.

"Один год Ярмо, один год улыбок", - сказано в подписи к видео.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, андрей ярмоленко, вэст хэм
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 