Футбол. "Год улыбок": "Вэст Хэм" опубликовал видео о Ярмоленко

Английский футбольный клуб "Вэст Хэм" к годовщине подписания контракта с украинским футболистом Андреем Ярмоленко опубликовал шутливое видео с запечатленными моментами за этот год.
"Один год Ярмо, один год улыбок", - сказано в подписи к видео.
year of Yarmo, year of smiles pic.twitter.com/sTC27bgCxo— West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2019 г.
28 июня сообщалось, что футбольные клубы "Динамо" (Киев) и "Зоря" (Луганск) достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока национальной сборной Александра Караваева.
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