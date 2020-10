Футбол. Ирландский клуб вписал свое имя в историю Лиги Европы, хотя и проиграл "Арсеналу"

Ирландский клуб "Дандолк" стал первой командой, не совершившей ни одного фола в матче Лиги Европы со временем переформатирования с Кубка УЕФА. Об этом сообщает Opta.

"Арсенал" разбил "Дандолк" со счетом 3:0, однако игроки лондонского ФК 20 раз за встречу нарушили правила. При этом они не получили ни одной карточки от арбитра.

0 – Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB