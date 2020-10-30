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Футбол. Ирландский клуб вписал свое имя в историю Лиги Европы, хотя и проиграл "Арсеналу"

30.10.2020, 11:50
Футбол. Ирландский клуб вписал свое имя в историю Лиги Европы, хотя и проиграл
Фото: ЕРА

Ирландскому футбольному клубу "Дандолк" удалось войти в историю Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение "Арсеналу"

Ирландский клуб "Дандолк" стал первой командой, не совершившей ни одного фола в матче Лиги Европы со временем переформатирования с Кубка УЕФА. Об этом сообщает Opta.

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"Арсенал" разбил "Дандолк" со счетом 3:0, однако игроки лондонского ФК 20 раз за встречу нарушили правила. При этом они не получили ни одной карточки от арбитра. 

BBC отмечает, что "Дандолк" также достоин похвалы за выход в групповой этап Лиги Европы.

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Владислав Сердюк
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