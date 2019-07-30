Футбол. "Карпаты" купили хорватского полузащитника

Фото: fckarpaty.com

Футбольный клуб Карпаты приобрели хорватского атакующего полузащитника из Хорватии - 22-летнего Франэ Войковица. Об этом говорится на сайте ФК "Карпаты".

Контракт с хорватом подписали на два года.

Фране Войковиц - родился 20 декабря 1996 года в Сплите, Хорватия. Начал заниматься футболом в родном городе в футбольном клубе "Хайдук". В составе этой команды дебютировал на профессиональном уровне.

В сентябре 2017 года стал игроком "Цибалии", а потом перебрался в еще один хорватский клуб "Рудэш". Вызывался в сборные Хорватии разного возраста, в частности юношеской и молодежной.

29 июля "Динамо" выиграло у "Шахтера" суперкубок, в матче за суперкубок против донецкого "Шахтера" киевляне победили со счетом 2:1. Первый гол забил Алан Патрик в добавленное к первому тайму время, а после 80-й минуты Денис Гармаш, получив мяч в штрафной, отправил его в ворота "Шахтера" в падении.